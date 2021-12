Museo afroamericano pronto a fondere statua generale Lee

La statua di bronzo del Generale Lee, che per anni ha troneggiato a Charlottesville, in Virginia, divenendo anche punto di ritrovo dei suprematisti bianchi, sarà fusa dal Jefferson School African American Heritage Center, museo afroamericano che provvederà a fondere l'effige del comandante colonialista per dar vita ad una nuova immagine.

A deciderlo è stato il consiglio comunale che ha deciso di dare la statua all'unico ente locale che ha partecipato all'asta.