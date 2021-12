Nations League: il calendario delle gare dell'Italia

(via Nazionale italiana di calcio fb)





Di mezzo il confronto interno con l'Ungheria, programmato per martedì 7 giugno 2022. Quattro giorni dopo, seconda gara esterna per l'Italia in casa della Germania, fissata alle ore 20.45 di martedì 14 giugno 2022. L'Italia tornerà in campo e fra le mura amiche, venerdì 23 settembre 2022 alle 20.45, per affrontare l'Inghilterra e chiuderà il la fase a gironi relativa al Gruppo 3, alle ore 20.45 di lunedì 26 settembre 2022 in casa dell'Ungheria.

All'indomani del sorteggio dei gironi relativi alla fase eleminatoria della Nations League, è stato reso noto il calendario degli incontri per ciascuno dei 4 gruppi. Esordio in casa per l'Italia di Roberto Mancini che affronterà sabato 4 giugno 2022 alle 20,45 la Germania. A distanza di una settimana, sabato 11 giugno 2022, gli azzurri torneranno al Wembley di Londra, dove ritroveranno l'Inghilterra, 11 mesi dopo la finale dell'Europeo giocatasi l'11 luglio 2021.