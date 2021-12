Noicàttaro, apre hub vaccinale

BARI - Da lunedì 6 dicembre sarà possibile selezionare nel sistema di prenotazione vaccinazioni Ncup, anche l’hub di Noicàttaro allestito nel piano terra del Centro di Aggregazione Giovanile (Giardini Matteotti, 19) per la somministrazione della vaccinazione. L’hub sarà attivo da giovedì 9 dicembre, ma è possibile procedere alle prenotazione già da oggi, lunedì 6 dicembre, attraverso il sito https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/ o in farmacia.giovedì 9 dicembre (orari: 9.00 - 13.30/ 15.00 - 19.00)sabato 10 dicembre (orari: 9.00 - 13.30)martedì 14 dicembre (orari: 9.00 - 13.30/ 15.00 - 19.00)giovedì 16 dicembre (orari: 9.00 - 13.30/ 15.00 - 19.00)sabato 18 dicembre (orari: 9.00 - 13.30)domenica 19 dicembre (orari: 9.00 - 13.30)martedì 21 dicembre (orari 15.00 - 19.00)martedì 28 dicembre (orari: 9.00 - 13.30/ 15.00 - 19.00)giovedì 30 dicembre (orari: 9.00 - 13.30)Sarà in seguito comunicato il calendario di gennaio. Con dati aggiornati al 4 dicembre, sulla base di quanto comunicato dalla Prefettura, sono in totale 19 i cittadini nojani attualmente positivi al Covid-19 e 5 risultano essere in quarantena presso il proprio domicilio per avere avuto contatto stretto con persone positive.“Un grande sforzo organizzativo che si è potuto attuare grazie alla disponibilità del personale Asl, degli uffici comunali, della Polizia Locale e della Protezione Civile che hanno lavorato senza sosta per l’organizzazione degli spazi, l’allestimento e la logistica della nuova sede vaccinale. Anche per la terza dose i cittadini di Noicàttaro potranno beneficiare di una struttura locale”, dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.