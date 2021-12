Serie C: il Bari pareggia 0-0 a Palermo

(via Ssc Bari fb)

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari pareggia 0-0 a Palermo. Nel primo tempo al 9’ Paponi dei biancorossi non concretizza una buona occasione. Al 12’ Maita con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 18’ Silipo del Palermo va vicino al gol. Al 32’ Antenucci sfiora la rete. Al 42’ il Bari resta in dieci. Espulso Terranova per un fallo di mano al limite dell’area.

Nel secondo tempo al 33’ Brunori del Palermo non riesce a schiacciare di testa il pallone in porta. Al 42’ Scavone dei galletti per pochissimo non segna il gol della vittoria. Il Bari è primo con 41 punti, +7 sul Monopoli. I biancoverdi vincono 2-1 al “Degli Ulivi” con l’Andria e sono secondi a 34 punti.