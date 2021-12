Serie C: il Bari pareggia 1-1 ad Avellino

Nel secondo tempo al 38’ gli irpini pareggiano con Kanoute, conclusione da posizione favorevole su passaggio di Maniero sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Tito. Il Bari è primo con 37 punti, +5 sul Palermo secondo a 32 punti.

Il Bari pareggia 1-1 ad Avellino. Nel primo tempo al 33’ i biancorossi passano in vantaggio con Antenucci su rigore concesso per un fallo del portiere Forte su Mallamo. Per l’attaccante ottavo gol nel Girone C di Serie C.