Il Premio Fraccacreta -Minuziano conclude il Convegno 'Il Rinascimento: da Carlo V alla Battaglia di Lepanto'

- Si avviano a conclusione gli eventi che il Centro culturale “L. Einaudi” di San Severo, presieduto dal Grand’Uff. OMRI Rosa Nicoletta Tomasone, ha organizzato per il 2021. Essi si intrecciano tra Italia e resto d’Europa a dimostrare quanto la Cultura sia circolare, universale e aggregante e così, sostengono la Presidente e il suo staff, “abbiamo solo il tempo di sfogliare il calendario!” Intanto gli incontri della Rete dell’Itinerario “Le vie di Carlo V” vedono protagonista l’Italia con vari Ministeri e le Regioni interessate, e tutti i lavori vengono seguiti dalla Tomasone, coordinatrice nazionale e vicepresidente europea. Francesco Totaro come vice presidente cura le pubblicazioni della Rivista europea e attende alle ricerche per l’Italia. Gli altri membri del Consiglio Direttivo, con il Segretario Domenico Vasciarelli, lavorano per rendere viva e attuale la programmazione avviata dal Centro 32 anni fa e che spesso ha anticipato i tempi e risponde alle sfide della contemporaneità.Il 3 dicembre è tornato il consueto appuntamento con il PREMIO LETTERARIO NAZIONALE“UMBERTO FRACCACRETA - ALESSANDRO MINUZIANO” 2021, inserito nell’ambito del CONVEGNO “IL RINASCIMENTO: da CARLO V ALLA BATTAGLIA DI LEPANTO”. Sono stati delineati personaggi e fatti che sembrerebbero lontani, ma che riscopriamo vicini ed attualissimi, come la Battaglia di Lepanto di cui si celebra il 450° anniversario, il Centro Einaudi è tra i firmatari della costituzione dell’itinerario “Le rotte di Lepanto”. Relatori della serata, svoltasi in web e trasmessa in diretta streaming da Sharing TV: Romano Ruggeri, Storia del Rinascimento nell’Università di Urbino ha tenuto una lectio magistralis su “La nuova invenzione” Educazione umanistica e Rinascimento attraverso gli Adagia Humana di Polidoro Virgili, opera originalissima, raffinata e preziosa a cui sarà assegnato il PREMIO a fine serata, E’ la riscoperta del pensiero classico attraverso il desiderio di trasmettere il sapere di padre in figlio anche servendosi di brevi ed utili consigli. I proverbi, declinati come sentenze, aforismi, precetti, trovano una loro forma negli Adagia e stabiliscono una sorta di regola comportamentale e morale che assolve al ruolo di paideia.Mirella Mafrici, Storia moderna nell’Università di Salerno, è entrata nell’aspetto storico del Convegno con Nel Mediterraneo del ‘500, Uccialì protagonista nella Battaglia di Lepanto;Claudia Pingaro, Storia moderna nell’Università di Salerno ha parlato della Percezione dell’Impero ottomano nella pubblicistica veneziana prima e dopo Lepanto. Per il Centro Einaudi: Francesco Totaro, componente del Comitato scientifico della Rete europea dell’Itinerario “Le Vie di Carlo V” ha legato la grande Storia ad un grande personaggio che l’ha vissuta personalmente e che ci appartiene Nell’Europa del 1500: Gian Francesco di Sangro, primo Principe di San Severo, da Carlo V alla Battaglia di Lepanto.Valter Presutto, componente della Giuria del Premio ,ha delineato la figura di Alessandro Minuziano umanista e stampatore di San Severo nel 1500.Carla Cipriani, componente della Giuria del Premio, ha presentato il Poeta di San Severo Umberto Fraccacreta anche attraverso i saggi letterari della Tomasone .Sono intervenuti : il Comm. Antonio De Simone, filosofo , docente di Filosofia della comunicazione nell’ Univeristà di Urbino , Presidente Onorario del Premio e il Cav. Hafez Haidar dell’Università di Pavia, poeta e scrittore, candidato al Nobel per la Pace nel 2017.La Presidente Rosa N. Tomasone ha coordinato la serata ed ha conferito il Premio al Prof. Romano Ruggeri, per aver curato e tradotto, per avvicinarla ad un più vasto pubblico, l’opera Adagia Humana di Polidoro Virgili di respiro europeo.L’evento è stato inserito nel programma della Rete internazionale “Le vie di Carlo V”, pertanto diffuso nelle varie lingue in Europa, Nord Africa e America Centrale.La Giuria del Premio, composta da scrittori, docenti, editore, e membri del Consiglio Direttivo del Centro Einaudi, ha come Presidente Onorario Antonio de Simone.Da un ventennio vengono premiati scrittori e poeti di ogni parte d’Italia che fanno corona ad un Poeta che già dagli inizi del ‘900 aveva dato ai suoi versi un respiro europeo.Alcune anticipazioni: il 16 dicembre il Centro culturale L.Einaudi e la Nobile Accademia degli antichi Sapori, Ordine della “Zuppetta sanseverese” riuniscono soci ed amici intorno alla famosa TAVOLA RINASCIMENTALE che si apre con la teatralizzazione, in abiti d’epoca, dell’incontro tra Carlo V e Tiberio de Lisolis, sindaco di San Severo nel 1521-’22, di cui quest’anno ricorre il V Centenario. Durante la cena , la cui regina è la zuppetta, verranno declamati i versi del Trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo de’ Medici. In occasione di questo V Centenario vengono donate ai cultori, alle scuole cittadine e alle biblioteche, le pubblicazioni del Centro su Carlo V e Tiberio de Lisolis con lettere inedite editate da Levante Editore.La Tomasone è stata inserita nel Comitato d’Onore del Progetto Internazionale CATENA DONNA, WOMEN’S CHAIN, per la Pace, la Giustizia e la Difesa dell’Ambiente e la Stampa internazionale sta divulgando il Progetto. Ricordiamo che il Premio Giornalistico Nazionale ”M.G.Cutuli” 2021 _per non dimenticare e promuovere la Pace è stato consegnato a Papa Francesco e quello del 2020 è stato celebrato a Mattinata il 4 settembre di quest’anno e dedicato alle Donne Afghane, dopo i fatti di agosto.Come Accademica di Storia, corrispondente per l’Italia, dell’Accademia Reale di Storia Portoghese, che celebra i 300 anni dalla fondazione, è invitata alle Celebrazioni presiedute dal Presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. Il cammino del Centro Culturale è lungo e denso di significato e il Segretario fondatore professor Domenico Vasciarelli ha curato una significativa raccolta di articoli e di lettere in sei ponderosi volumi dal titolo appropriato VIRTUTE E CANOSCENZA in omaggio ai 700 anni del Sommo Poeta.