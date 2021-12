Serie C: il Monopoli gioca a Palermo il Taranto sfida l'Acr Messina

Nella diciassettesima giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia domani sfida alle 12 al “Ceravolo” il Catanzaro dopo il pareggio dei calabresi 1-1 a Viterbo col Monterosi. I dauni cercano un successo per avere una continuità di risultati. Alle 17,30 il Taranto gioca allo “Jacovone” con l’

Acr

Messina. Gli jonici devono vincere per rilanciarsi.

L’Andria affronta al “Degli Ulivi” il Picerno. I biancazzurri cercano di ottenere i tre punti per fare un passo in avanti importante nella corsa verso la salvezza. La Virtus Francavilla Fontana deve prevalere al “Giovanni Paolo II” col Monterosi per confermarsi in zona play off. Il Monopoli alle 20,30 cerca di imporsi al “Barbera” col Palermo per restare al secondo posto.