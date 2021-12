Serie A calcio a 5 femminile: la Marbel Bitonto perde 3-1 fuori casa con la Lazio

Nel secondo tempo al 6’ raddoppia la brasiliana Bruninha, tiro rasoterra. All’8’ la Marbel Bitonto accorcia le distanze con Chiara Pernazza, tiro di destro. Al 17’ la portiera Marika Mascia realizza la terza rete della Lazio con un tiro di sinistro. La Marbel Bitonto è quinta con 10 punti insieme al Bisceglie e al Tikitaka Planet di Francavilla a Mare.





Il Bisceglie pareggia 2-2 in casa con il Real Statte. Il Real Statte è ottavo a 7 punti. Nella settima giornata di andata la Marbel Bitonto giocherà Domenica 5 Dicembre alle 19 in casa col Bisceglie. Il Real Statte affronterà a Montemesola il Kick Off di San Donato Milanese.