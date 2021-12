Trinitapoli, gli operatori del settore agricolo in difficoltà. Musciolà: "Aumentano i costi e diminuisce la forza lavoro"

Si registrano le tante difficoltà per le imprese del settore ortofrutticolo, che in questi giorni sono alle prese con la preparazione dei listini del primo trimestre del 2022 e gli operatori stanno incontrando enormi difficoltà a far quadrare i conti, la motivazione è l'aumento dei costi delle materie prime e dei servizi.In un settore in cui il valore intrinseco del prodotto è tra i più ridotti dell'agroalimentare e dove una differenza di 10 centesimi al kg è dirimente tra una campagna positiva ed una disastrosa, gli operatori si trovano a dover fronteggiare aumenti dei costi dei fattori di produzione tra il 15 e 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Un dato significante è l'incremento di spese come il carburante e l'energia, ma anche a fattori specifici del settore come gli imballaggi (che spesso costano più del prodotto stesso) i concimi ed i noli che stanno obbligando compagnie storiche dell'esportazione a rinunciare a rifornire i mercati d'oltremare che non risultano più remunerativi.Abbiamo ascoltato uno degli operatori di Trinitapoli nella provincia di Barletta Andria Trani Vito Musciolà, giovane agricoltore a capo di un'azienda agricola che produce ortofrutta, carciofi, finocchi, cavolfiori: “Stiamo andando in direzione opposta per il nostro comparto ortofrutticolo, i costi aumentano sempre di più e i margini diminuiscono - continua Musciolà - bisogna puntare ad un maggior controllo di qualità che manca, e sopratutto la forza lavoro che purtroppo non è soddisfacente, invito dunque tutti gli Enti preposti a prendere iniziative per agevolare le future piantagioni do ortaggi”.La frutta e la verdura sono un bene primario per le famiglie e ne va garantita la fornitura al giusto prezzo per tutti, altrimenti anche la qualità e la salubrità dei prodotti viene messa in pericolo.