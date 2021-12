Serie A: Elmas stende il Milan

(via Ssc Napoli)





Nella ripresa la partita non regala emozioni. Al 90' può arrivare la svolta del match, col pareggio di Kessié, che l'arbitro Massa con l'aiuto del Var annulla per un presunto fuorigioco di Giroud per la proteste del Diavolo. Finisce 0-1 con il Milan privo di qualità in attacco con gli infortuni di Leao e Rebic, che viene raggiunto al secondo posto dal Napoli a 39 punti, dando il titolo d'inverno all'Inter arrivata a 43 punti.



- E' bastato il gol di Elmas a decidere il match Milan-Napoli. Il gol è arrivato al 5' su calcio d'angolo. Il macedone partenopeo, su calcio d'angolo di Zielinski, batte di testa il Maignan. I rossoneri, nonostante si siano lanciati alla ricerca del pari, non hanno mai costruito chiare occasioni da rete.