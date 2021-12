4 modi per investire in Crypto in modo più sicuro

Alcune monete digitali tendono a ricevere più pubblicità di altre. Ma la pubblicità non dovrebbe servire come base per le tue decisioni di investimento.Piuttosto che puntare a comprare quelle monete "in evidenza", fai la tua ricerca. Cerca di capire cosa rende un'opzione di criptovaluta più valida o potenzialmente redditizia di un'altra, piuttosto che assumere automaticamente che i nomi che conosci siano quelli giusti per il tuo portafoglio.Opera entro il tuo livello di comfort Investire in criptovalute non è per i deboli di cuore. Se hai delle riserve, sappi che ci sono modi per rendere l'investimento in monete digitali una prospettiva meno spaventosa.Detto questo, non sentirti come se ti stessi perdendo qualcosa se decidi di non essere pronto a fare il grande passo. Anche se è vero che alcuni investitori stanno facendo molto bene nello spazio delle monete digitali, ci sono molti modi per far crescere molta ricchezza al di fuori delle criptovalute. E se rimanere fedeli a beni come le azioni e le obbligazioni si allinea meglio con la tua strategia e la tua tolleranza al rischio, allora non c'è niente di male nel seguire questa strada e vedere dove ti porta.