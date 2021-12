Solidarietà: il Natale di Zip.H e Eughenia con famiglie e bambini

«Per noi è una vera e propria manifestazione di comunità che tiene vicine due realtà cittadine, che si occupano di sociale e di persone fragili alla stessa maniera, con la stessa sensibilità – ha detto la presidente di Eughenia, Patrizia Moretti -. Sarà un momento per fare festa e per dare un momento di gioia ai ragazzi, alle loro famiglie e a quanti vorranno passare per trascorrere qualche ora respirando l'atmosfera natalizia».



«La nostra vicinanza nella stessa struttura – ha fatto eco la presidente di Zip.h, Daniela Altomare – non è soltanto fisica, ma anche di unità d'intenti: in questa giornata particolare sarà possibile toccare con mano cosa significa collaborare e lavorare con i più fragili. Sono proprio loro ad aver bisogno di una carezza, della nostra vicinanza, ora più che mai».





Oltre alle scenografie natalizie, realizzate appunto dalla Zip.h, ci saranno anche vari mercatini con prodotti artigianali realizzate da entrambe le realtà sociali. Al termine del percorso, inoltre, per i visitatori sarà possibile accedere alla chiesa della Madonna del Carmine, annessa all'Istituto, al cui interno si potrà ammirare una preziosa natività del 1700.

BITONTO (BA) - Il presepe, gli alberi di Natale, la fabbrica dei giocattoli con elfi e canti. È lo scenario natalizio che sarà allestito all'interno del porticato dell'Asp “Maria Cristina di Savoia” (piazza Ferdinando II di Borbone, Bitonto) dalle cooperative Eughenia e Zip.h, che sarà aperto al pubblico lunedì 13 dicembre a partire dalle 17, fino alle 20.