Serie C: il Bari vince 3-1 al San Nicola col Taranto e si laurea Campione d'Inverno

(via Ssc Bari fb)

- Il Bari vince 3-1 al “San Nicola” col Taranto e si laurea campione d’ inverno a una giornata dalla fine del girone di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 14’ i biancorossi passano in vantaggio con Pucino su punizione. Prima rete in questo campionato per il difensore. Al 44’ raddoppia l’argentino Botta, conclusione da fuori area. Quarto gol per il centrocampista.

Nel secondo tempo al 15’ Antenucci realizza la terza rete, tocco in diagonale su passaggio di Paponi. Nono gol per l’attaccante. Al 29’ il Taranto segna con Giovinco con un rasoterra dopo la parata del portiere Frattali sul rigore di Saraniti, concesso per un fallo di Celiento su Giovinco. Il Bari è primo con 40 punti, +8 sul Palermo e la Turris a 32 punti. I siciliani perdono 2-0 al “Massimino” con il Catania e sono raggiunti al secondo posto dai campani che travolgono 5-0 al “Liguori” l’Acr Messina.