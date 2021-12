Taranto: Pagano (Pd), "Trovare risorse per finanziare contratto di programma Ferretti. No passi indietro su acquario"

ROMA - “Entrambe le iniziative devono essere portate a termine. Sacrificarne una per garantire l’altra appartiene a una logica di disinteresse verso la città che speravamo di esserci lasciati alle spalle. La Ministra Carfagna si impegni a garantire il finanziamento dell’acquario green e Giorgetti dia rassicurazioni sui 14 milioni mancanti per ‘salvare’ il contratto di programma con Ferretti entro la fine dell’anno. Il Mise ha responsabilità su investimenti per svariati miliardi di euro, eppure non riesce a reperire la cifra minima di 14 milioni per garantire due progetti con ottimo potenziale di sviluppo per l’economia di Taranto”. Lo dichiara Ubaldo Pagano, Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.