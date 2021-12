Tennis, Berrettini giocherà il Torneo ATP di Rio De Janeiro a Febbraio 2022

Matteo Berrettini giocherà per la prima volta nella sua carriera il torneo ATP 500 di tennis di Rio De Janeiro in Brasile dal 12 al 20 Febbraio 2022. Questo torneo non si è disputato nel 2021 per il Covid. Parteciperanno inoltre l’austriaco Dominik Thiem il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Potrebbero essere presenti a Rio De Janeiro l’argentino Juan Manuel Del Potro e l’altro spagnolo Pablo Carreno Busta. Berrettini si sta allenando in modo intenso per poter vincere molti tornei nel 2022.