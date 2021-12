Basket, Champions League: l'Happy Casa Brindisi perde 84-80 fuori casa con l' Hapoel Holon

Nella sesta e ultima giornata del girone G di Champions League di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 84-80 fuori casa con l’ Hapoel Holon. Primo quarto, Ragland 5-0 per gli israeliani. Ancora Ragland, 12-4. Zack, 21-8. Bourdillon, 27-11. Johnson, l’ Hapoel Holon prevale 30-16. Secondo quarto, Udom tiene in gara i pugliesi, ma 30-22 per gli israeliani. Ragland, 39-30. Zack, 43-32. L’ Hapoel Holon si impone di nuovo 47-36. Terzo quarto, Johnson 50-36 per gli israeliani.

Ragland, 52-41. Alber, 55-46. Visconti tiene in corsa l’ Happy Casa però 58-52 per gli israeliani. Johnson, l’ Hapoel Holon trionfa 66-54. Quarto quarto, Pnini 70-60 per gli israeliani. Nick Perkins segna per i pugliesi, ma 79-75 Hapoel. Tripla di Pnini, 82-75. Ragland, l’ Hapoel Holon vince questo quarto e 84-80 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. La squadra di Frank Vitucci è eliminata dalla Champions League. Migliori marcatori, nei pugliesi Nick Perkins 16 punti e Udom 15. Negli israeliani Ragland 19 punti e Johnson 16.