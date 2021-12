Tennis, Coppa Davis: l'Italia sfida fuori casa la Slovacchia nel turno preliminare

E’ stato sorteggiato a Madrid il turno preliminare della Coppa Davis di tennis del 2022. L’ Italia sfiderà in trasferta la Slovacchia Venerdì 4 e Sabato 5 Marzo 2022. La Francia affronterà in casa l’Ecuador, la Spagna giocherà a Madrid con la Romania la Finlandia ospiterà il Belgio, gli Usa dovranno vedersela in casa con la Colombia. L’ Olanda sfiderà davanti ai suoi tifosi il Canada.

Il Brasile giocherà in casa con la Germania, l’ Ungheria sfiderà a Budapest l’Australia la Norvegia dovrà vedersela a Oslo col Kazakhistan. La Svezia ospiterà il Giappone, l’Argentina sfiderà a Buenos Aires la Repubblica Ceca e la Corea del Sud giocherà a Seul con l’Austria. Le squadre che vinceranno il turno preliminare saranno divise in gironi per la fase finale della Coppa Davis che si giocherà in date e sedi che verranno poi decise dalla Federazione Mondiale del tennis.