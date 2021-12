Calcio, Serie B: il Pisa vince 1-0 a Como ed è primo

Nella sedicesima giornata di andata di Serie B il Pisa vince 1-0 al “Sinigaglia” col Como ed è la nuova capolista con 32 punti,+1 sul Lecce secondo a 31 punti. Il Brescia perde 2-0 al “Rigamonti” col Monza e scende dal primo al terzo posto con 30 punti. Il Benevento supera 2-1 al “Vigorito” il Pordenone e resta in corsa per la promozione diretta in Serie A.

Il Frosinone pareggia 1-1 allo “Stirpe” con la Ternana ed è raggiunto all’ottavo posto con 25 punti dal Perugia e dal Cittadella. Gli umbri prevalgono 1-0 al “Curi” col Vicenza. I veneti si impongono 1-0 al “Moccagatta” con l’Alessandria. La Spal vince 2-1 all’”Ezio Scida” col Crotone e lascia la zona play out.

Il Cosenza perde 2-0 al “San Vito-Luigi Marulla” con la Cremonese e non riesce a risalire in classifica. Il tecnico dei calabresi Marco Zaffaroni è esonerato. Al suo posto potrebbe subentrare o Roberto Breda o Davide Dionigi o Roberto Occhiuzzi. Il Parma pareggia 0-0 al “Del Duca” con l’Ascoli e non fa un salto di qualità.