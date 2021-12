Tennis, Sinner si prepara per l'Atp Cup e gli Australian Open

FRANCESCO LOIACONO - Jannik Sinner è arrivato oggi a Sydney per prepararsi all’ATP Cup e agli Australian Open di tennis. L’altoatesino, numero 10 al mondo giocherà nell’ Italia l’ ATP Cup dal 2 al 9 Gennaio 2022 e gli Australian Open dal 17 al 30 Gennaio. L’obiettivo di Sinner per il 2022 è giocare 55-60 incontri nei tornei per riuscire a qualificarsi per le ATP Finals che si disputeranno a Torino a Novembre. Punterà a migliorare la sua posizione nella classifica ATP, vorrebbe diventare numero 8 al mondo. Il ventenne tennista cercherà con il dritto, il rovescio i top spin e le demivolèe di vincere tanti tornei nel 2022.