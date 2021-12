Undici Italiani, nove uomini e due donne parteciperanno agli Australian Open di Tennis che si giocheranno a Melbourne dal 17 al 30 Gennaio 2022. I nove tennisti saranno Matteo Berrettini Jannik Sinner, Lorenzo Sonego Lorenzo Musetti, Andreas Seppi Fabio Fognini, Gianluca Mager Stefano Travaglia e Marco Cecchinato.

Le due tenniste saranno Camila Giorgi e Jasmine Paolini. Non giocheranno gli Australian Open gli svizzeri Roger Federer e Stan Wawrinka infortunati. Saranno assenti l’americana Serena Williams che non è in buone condizioni di forma e la canadese Bianca Andreescu che è in un momento difficile personale.