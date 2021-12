Calcio femminile: il Lecce Women e il Fesca Bari perdono

Nella nona giornata di andata del Girone C di Serie C di Calcio Femminile il Lecce Women perde 3-0 a Castrignano dei Greci col Trastevere. Nel primo tempo al 35’ le capitoline passano in vantaggio con Emanuela Pedullà, conclusione al volo. Nel secondo tempo al 27’ raddoppiano con l’americana Malia Brost, colpo di testa in tuffo. Al 34’ Malia Brost realizza la terza rete del Trastevere con una palombella. Il Fesca Bari perde 2-1 fuori casa con l’Eugenio Coscarello Castrolibero di Piane Creti in provincia di Cosenza. Le calabresi passano in vantaggio al 20’ del primo tempo con Maria Siciliano, conclusione a rientrare.

Al 39’pareggia Federica De Filippis, siluro da fuori area. Nella ripresa al 92’ le calabresi realizzano la rete decisiva con Paola Rizzatello, rasoterra da posizione favorevole. Nel recupero della settima giornata di andata il Fesca Bari perde 3-2 al “Francesco Capocasale” con la Roma Decimo Quarto. L’Aquila Trani vince 1-0 in casa con la Rever Roma. Nel recupero dell’ottava giornata di andata l’Apulia Trani pareggia 1-1 a Roma col Trastevere. Il Lecce Women è nono con 9 punti. Il Fesca Bari è penultimo a 4 punti. L’Aquila Trani è quarta con 22 punti. Nella decima giornata di andata Domenica 12 Dicembre alle 14,30 il Lecce Women giocherà a Crotone. Il Fesca Bari sfiderà al “Francesco Capocasale” la Res Roma. Il Trani affronterà in trasferta il Matera.