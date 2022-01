Alpinista italiano ferito rimasto bloccato sul Cerro Torre

"Un nuovo aggiornamento da Ahora Calafate fa perdere ogni speranza - riporta il sito -. Con piacere si apprende che l’elicottero dell’esercito sia riuscito questa mattina a evacuare Tomás, consegnandolo all’aeroporto di Calafate a una ambulanza che lo ha trasferito in ospedale. È ferito e ha diverse fratture, ma è lucido e non ha perso conoscenza in nessun momento".



Prima di scendere per andare incontro ai soccorritori Aguiló ha lasciato Corrado Pesce in un piccolo rifugio, chiamato "box degli inglesi". "Purtroppo si è nel mentre deciso di interrompere le operazioni di soccorso, volte a recuperare nel box degli Inglesi Corrado Pesce, a causa del meteo in rapido peggioramento e delle scarse probabilità di sopravvivenza per l’alpinista" dice Montagna.tv.

Lo scalatore Corrado 'Korra' Pesce è stato travolto da una valanga e al momento si troverebbe in un piccolo rifugio gravemente ferito. Il 41enne non puó muoversi e i soccorsi sono ostacolati dal maltempo.Secondo le prime informazioni che arrivano dall'Argentina, Pesce si trovava sul Cerro Torre, vetta di 3128 metri, insieme a Tomás Aguiló, quando sono stati travolti da una valanga e sono rimasti entrambi feriti. Da quanto riporta il sito specializzato Montagna.tv la situazione è drammatica.