Armamenti Usa a Kiev

Gli Usa hanno inviato all'Ucraina 90 tonnellate di aiuti militari, tra cui armamenti per difendere Kiev dall'invasione russa. L'ambasciata americana in Ucraina ha dichiarato tramite twitter: "Il primo carico per l'assistenza all'Ucraina recentemente deciso dal presidente Biden è arrivato stasera. Il carico include circa 90 tonnellate di materiali letali, tra cui munizioni per i difensori dell'Ucraina in prima linea". Armamenti che includono missili antiaerei e anticarro sono in arrivo dai Paesi balcanici, mentre l'irritazione di Mosca aumenta, preoccupata degli armamenti Usa e Nato a Kiev.