Australian Open: sfuma il sogno di Berrettini, ko con Nadal

Tra le donne nella prima semifinale l’australiana Ashleigh Barty vince 6-1 6-3 con l’americana Madison Keys. La Barty è molto efficace col servizio. La Keys non riesce ad opporsi bene col rovescio. Resiste con i lungo linea ma non basta per prevalere. Per la Barty prima finale della sua carriera di tennista agli Australian Open.





Nella seconda semifinale l’altra americana Danielle Collins supera 6-4 6-1 la polacca Iga Swiatek. La Collins è abbastanza precisa con i colpi da fondo campo e i top spin. Fa la differenza in positivo con i passanti incrociati gli smash e le imprendibili demivolèe.

- Nella prima semifinale degli Australian Open di tennis a Melbourne Matteo Berrettini eliminato 6-3 6-2 3-6 6-3 dallo spagnolo Rafael Nadal. Il tennista nato a Maiorca si qualifica per la finale.