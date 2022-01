ROMA - Mercato dell'auto ancora in forte calo in Italia. Il mercato italiano dell'auto chiude il 2021 con 1.457.952 immatricolazioni, in crescita del 5.5% rispetto al 2020. Nel mese di dicembre sono state vendute 86.679 auto, con un pesante -27,54% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. I dati sono stati diffusi dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.Nel 2021 il gruppo Stellantis ha immatricolato in Italia 549.775 auto, il 2,6% in più del 2020. La quota è pari al 37,7% rispetto al 38,8% dell'anno precedente. A dicembre il gruppo Stellantis ha venduto 31.687 auto, in calo del 34,8%, con la quota che scende al 36,6% dal 40,6%.