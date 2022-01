In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha acquistato il belga Maxime De Zeeuw, 34 anni dall’ Hapoel Holon in Israele. Ha firmato fino al 30 Giugno 2022. Ha già giocato in Italia nella Virtus Roma in A/1 nel 2014-15. De Zeeuw è stato fermo da Aprile 2021 fino a due settimane fa per un fastidioso infortunio. Il direttore sportivo Simone Giofrè è convinto che in breve tempo recupererà la migliore condizione fisica e sarà presto a disposizione del tecnico Frank Vitucci.

L’Happy Casa Brindisi sembra molto interessata ad Alessandro Gentile, 30 anni che ha rescisso il contratto col Varese. Giofrè dovrà trovare in poco tempo l’intesa economica col cestista per farlo arrivare a Brindisi. Vitucci conosce bene Gentile per averlo allenato in A/1 nel Treviso quando il giocatore era diciassettenne e sarebbe molto contento di poter contare in breve tempo su di lui.