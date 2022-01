Basket, l'Happy Casa Brindisi perde 88-66 a Brescia

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della quattordicesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 88-66 a Brescia. Primo quarto, Josh Perkins 2-0 per i pugliesi. Visconti, 10-0. Burns tiene in gara i lombardi, ma 12- 10 Happy Casa. Della Valle impatta per Brescia, 17-17. Adrian, Brindisi prevale 22-21. Secondo quarto, Burns 23-22 per i lombardi. Nick Perkins, 24-23 per i pugliesi. Petrucelli, il Brescia si impone 43-36.

Terzo quarto, Gabriel 52-41 per i lombardi. Mitrou Long, il Brescia trionfa 63-46. Quarto quarto, Adrian tiene in partita i pugliesi, però 63-54 per i lombardi. Mitrou Long, 73-56. Burns, il Brescia vince questo quarto e 88- 66 tutta la partita. Netta sconfitta per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nei pugliesi Visconti 13 punti e Nick Perkins 10. Nei lombardi Mitrou Long 22 punti e Gabriel 21. L’ Happy Casa Brindisi giocherà l’altro recupero Mercoledì 19 Gennaio alle 20 al “Pala Pentassuglia” col Napoli.