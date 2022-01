Biden: "Mi aspetto che i russi entrino in Ucraina"

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiarisce la posizione del Paese nei confronti dell'eventuale avanzamento delle truppe russe oltrei confini dell'Ucraina.Secondo Biden, solo in caso di invasione gli Usa reagiranno.In pratica secondo Washongton in caso di 'piccola incursione' la risposta non sarebbe automatica. È come se Washington avesse affermato pubblicamente di essere pronta ad "accettare" questa "piccola incursione" oltre confine, con una risposta che salvi l'immagine della Russia, mentre solo un' 'invasione' su larga scala implicherebbe una dura reazione americana e dell'Europa.Il presidente statunitense ha ben chiaro che le possibilità di un'aggressione russa può assumere forme diverse, come un cyberattacco e ha sostanzialmente ribadito la compattezza della Nato. "Siamo tutti in sintonia, se succede qualcosa, se le forze russe attraverseranno il confine, uccidendo i combattenti ucraini, tutto cambierà".