Claudia Gervasi, la cantante salentina in radio con il brano 'Dentro le tue mani'

LECCE - “Dentro le tue mani” (Joseba Publishing) è il primo singolo della cantante salentina Claudia Gervasi, brano che porta la firma di Mario Guida, mentre l’arrangiamento è a cura del M° Enzo Campagnoli. Già disponibile in tutti gli store digitali, la canzone si propone come un inno alla donna, alla rivincita, alla scommessa personale che ognuno di noi fa con se stesso.

Claudia: “E’ la promessa di un riscatto, di un futuro libero da trappole mentali, la rivincita di una donna che affronta le incertezze con il sorriso, abbraccia le sue fragilità traendone forza e da queste costruisce una versione migliore di sé”.

Claudia Gervasi nasce ad agosto del 1978 ad Uggiano (Lecce), un piccolo paesino del Salento, in una famiglia del sud, in cui la musica è sempre stata presente e viene tramandata tra le corde della chitarra di suo padre.

All’epoca la musica era vista come un passatempo, ma con gli anni cresce anche la voglia di coltivare quel talento, quella passione così forte, sempre presente nei momenti di festa, gioia così come nei momenti più difficili. Una passione nata tra le mura di una casa del sud, che si sviluppa tra feste e matrimoni, fino a quando Claudia si trasferisce ad Arezzo all’età di 18 anni, dove lavora con la sorella in un salone di bellezza, diventando operatrice olistica, specializzata in riflessologia. La cura della persona per arrivare a toccare l’anima con le mani e con la voce, con un tocco o con un’emozione.

Ancora una volta la passione per la musica torna a farsi sentire, più forte, più costante, e con questa la decisione di intraprendere un percorso formativo, professionale, accademico fino a raggiungere il primo obiettivo, il suo primo singolo “Dentro le tue mani”.