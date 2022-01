Nel frattempo i soldati russi hanno dato inizio alle esercitazioni con i carri armati in Crimea. Gli Usa, che hanno allertato 8500 soldati, hanno 'blindato' la loro ambasciata con la presenza dei marines.

- L'Ucraina ha sventato un attacco russo, per mano di "gruppo criminale" appoggiato da Mosca, ma al momento così come rassicura il Ministro della Difesa ucraino non ci sarebbero tentativi di invasione.