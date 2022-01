Come si ottiene una licenza Aams?

La licenza AAMS: cos’è?



Uno degli strumenti messi in campo dall’Agenzia per contrastare il gioco illegale è la licenza AAMS, necessaria per poter operare nel settore italiano del gioco d’azzardo, online e offline.



Un sito di gioco online sprovvisto di licenza AAMS non costituisce un illecito solo per il proprietario del sito stesso, ma anche per gli sprovveduti, che, attratti dalle millantate maggiori probabilità di vincita dei siti illegali, dovessero decidere di giocare e puntare i propri soldi presso un bookmaker non autorizzato.



Ma cosa garantisce una licenza AAMS?



I giocatori con esperienza scelgono sempre un sito di gioco online sul quale è presente il bollino AAMS, perché sanno che in tal modo avranno una serie di garanzie:



- Il sito è affidabile e giochi e scommesse su di esso sono consentiti dallo Stato italiano

- Tutte le vincite saranno pagate ai giocatori, così come specificato nel regolamento di gioco

- I software impiegati per scommettere e giocare si basano sul concetto di RNG, Random Number Generator, ovvero Generatore di (sequenze di) Numeri Casuali

- Le probabilità di vincita sono le stesse di un Casino terrestre



Casino online con soldi veri



Perché si sente parlare di casino online con soldi veri?



L’espressione fa riferimento al fatto che quasi tutti gli operatori di gioco online mettono a disposizione due opzioni di gioco, una



Insomma, grazie alla modalità soldi virtuali si gioca senza correre alcun rischio di perdere (ma anche senza la possibilità di vincere!) e si può addirittura giocare senza essere un cliente iscritto del casino.



Ma non appena si decida di fare sul serio, la modalità casino con soldi veri è senza dubbio la più coinvolgente e la più divertente:



- il catalogo di giochi tra cui scegliere è vastissimo

- si partecipa alla vincita di bonus e promozioni, con cui aumentare le proprie probabilità di vincita

- vi è un’ampia gamma di possibilità di puntata, da un centesimo a svariati Euro

- hai la possibilità di giocare dove vuoi e quando vuoi, grazie alle applicazioni dedicate

- godi di tutte le garanzie offerte da un Casino con licenza AAMS.

Come ottenere la licenza AAMS?



Gli operatori italiani o esteri che vogliano ottenere la licenza AAMS devono soddisfare alcuni requisiti imprescindibili stabiliti dall’ADM:



- Il bookmaker deve essere operativo nel mercato europeo del gioco online con un fatturato complessivo di almeno 1.500.000€ nei due anni precedenti la presentazione della domanda

- Il bookmaker deve possedere capacità tecniche e infrastrutturali e garanzie bancarie pari alla cifra minima di 1.500.000€

- Il bookmaker deve costituirsi in forma di società di capitali

- Gli amministratori dell’azienda devono possedere tutti i requisiti di affidabilità

- Le infrastrutture tecnologiche del bookmaker devono essere localizzate in uno degli stati membri dell’UE



A questo si aggiunge il dovere per i futuri operatori di:



- dotarsi di un fornitore di software che abbia a sua volta la licenza per operare in Italia

- implementare sul proprio portale il protocollo HTTPS, per la sicurezza delle connessioni, e il certificato SSL, per la sicurezza dei dati personali e dei pagamenti.



E poiché l’Agenzia Dogane e Monopoli si occupa anche dell’aspetto tributario legato al gioco, è sempre lei a prelevare dalle tasche degli operatori le tasse sui proventi del gioco e a stabilire il costo delle concessioni, che variano, in base alla tipologia di giochi per cui si sta facendo domanda, tra 50.000€ e 350.000€. La concessione ha una durata di 9 anni, come spiegato



Siti e operatori che non dovessero rispettare le regole di fornitura dei giochi possono essere inibiti dall’accesso al mercato nazionale e la loro licenza può essere ritirata.

I bookmaker online negli anni recenti



Dal 2010, la legislazione italiana è piuttosto precisa, anche in virtù di alcuni aggiustamenti che si sono resi necessari a seguito di una procedura di infrazione che la Commissione europea ha avviato nei confronti del nostro Paese



Oggi, non solo gli operatori del gambling battenti bandiera italiana, ma anche quelli stranieri possono offrire i propri servizi nell’ambito del gioco d’azzardo e delle scommesse agli appassionati del nostro Paese: tutti loro, però, devono prima ottenere la licenza AAMS.

Quella che fino a qualche anno fa era nota come AAMS, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato oggi si chiama ADM, Agenzia Dogane e Monopoli. È un’emanazione del Ministero delle Finanze, per il quale svolge determinate attività tecnico operative in campo fiscale. Nello specifico, ADM:- regola e controlla il comparto del gioco e tutte le attività collegate al gioco- verifica costantemente che i concessionari e gli operatori del settore del gambling adempiano ai propri obblighi e doveri- esercita un’azione di contrasto al gioco illegale- promuove un gioco legale e responsabile, proteggendo i minori e combattendo i fenomeni di dipendenza