DH Oncoematologia BR, Amati: “Parte la gara per progettazione e direzione lavori. Finalmente”

“È partita la gara per la progettazione e direzione lavori del nuovo Day hospital di Oncoematologia dell’Ospedale Perrino di Brindisi. Un’opera importantissima che metterà fine all’attuale disagio di centinaia di malati oncologici e del personale che l’assiste. Ovviamente seguirò tutti i passi delle fasi successive, perché quando si tratta di sanità e salute l’unico mezzo di orientamento efficace consiste nell’immedesimarsi nella condizione di malattia”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

BARI -

"La necessità - prosegue Amati - di dar vita a questo nuovo padiglione è nata dal fatto che i reparti di Oncologia ed Ematologia contano 50-60 pazienti al giorno per i trattamenti più adeguati.

Il notevole utilizzo ha reso insufficienti la sala d’attesa, le tre stanze visita, le stanze per chemioterapia con poltrone e le stanze con letti per terapie più lunghe. Ora bisogna pensare a fare in fretta, così da affidare i lavori e raggiungere l'obiettivo.

Il costo totale dell’intervento, compresa progettazione e direzione lavori, è pari a € 8.011.577”.