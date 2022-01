Elezione del presidente della Repubblica, il 24 gennaio la prima votazione

Questo elevato numero è composto da 320 senatori della XVIII Legislatura (compresi 6 senatori a vita), 630 deputati e 58 delegati regionali. Saranno scelti due esponenti per la maggioranza e uno per la minoranza, tranne in Valle D'Aosta dove ne sarà scelto solo uno.

- Avrà inizio alle ore 15.00 di lunedì 24 gennaio 2022, presso l'Aula di Palazzo Montecitorio in Roma, la prima votazione per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. E' quanto disposto dal presidente della Camera dei Deputati, on. Roberto Fico, con la lettera di convocazione inviata nella mattinata di martedì 4 gennaio 2022 ai 1008 "grandi elettori".