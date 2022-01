Grandi elettori Presidente della Repubblica, M5S: “Dibattito chiaro e trasparente per arrivare a due nomi che siamo rappresentativi dell’intera coalizione"

BARI - “In vista del consiglio regionale del prossimo 13 gennaio, per la scelta dei consiglieri di maggioranza delegati per l’elezione del presidente della Repubblica serve un dibattito chiaro e trasparente, per arrivare a due nomi che siano davvero rappresentativi dei partiti della coalizione”. Lo dichiara il gruppo di maggioranza del M5S in Consiglio regionale.“Serve un confronto sui criteri per arrivare all’elezione dei grandi elettori - continuano i pentastellati - non un totonome che rischia soltanto di svilire un momento tanto importante per il Paese. Il problema non è il nome, ma il metodo da seguire”.