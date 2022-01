Marco Materazzi entra nella Inter Hall of Fame: "Un sogno che si avvera"

MILANO - Marco Materazzi entra nella Inter Hall of Fame. Il difensore nato a Lecce il 19 luglio 1973 è il secondo ex calciatore nerazzurro a essere inserito nella Hall of Fame del Club nell'edizione 2021, dopo Gianluca Pagliuca, annunciato lo scorso mese. Si tratta del quarto difensore a ricevere il prestigioso riconoscimento, dopo Javier Zanetti, Giacinto Facchetti e Giuseppe Bergomi.

Con l'annuncio del vincitore nella categoria difensori prosegue il percorso che condurrà ai prossimi ingressi nella Hall of Fame: le votazioni di novembre hanno decretato quattro nuovi vincitori, annunciati mese per mese. Febbraio vedrà l'ingresso di un centrocampista e marzo quello di un attaccante, per completare l'edizione 2021.

"Tutti pazzi per Materazzi". Sulle note di questo storico coro con il quale i tifosi hanno sempre accolto il difensore, si rinsalda una volta di più il legame fortissimo tra Matrix e l'Inter. Il numero 23 più famoso della storia nerazzurra conta 276 presenze e 20 gol con la maglia dell'Inter.

Il suo debutto il 27 agosto 2001, proprio contro il Perugia, squadra nella quale si era consacrato grande, stabilendo il record - tuttora imbattuto - del difensore più prolifico in una singola stagione in Serie A, chiudendo il 2000/2001 con 12 gol (meglio di Passarella, 11, e Facchetti, 10).

Con la maglia dell'Inter Materazzi ha segnato 20 reti, ben 10 nell'anno 2006/2007, quello post-Mondiale. Dopo aver aiutato l'Italia a salire sul tetto del mondo, Matrix ha condotto l'Inter allo Scudetto, segnando la doppietta decisiva sul campo del Siena. Difensore goleador, formidabile nei colpi di testa e abilissimo con il suo mancino, ha incarnato l'interismo più puro, lottando in ogni partita ed esaltando i tifosi.

5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club. Presenza importante anche nell'anno del Triplete, in campo da titolare nella finale di Coppa Italia contro la Roma e nell'ultima sfida di campionato, a Siena. Poi gli scampoli finali della sfida di Madrid contro il Bayern. Sul tetto d'Europa e del Mondo, sempre con la fierezza di mostrare al mondo il suo interismo.

"Entrare nella Inter Hall of Fame è per me un sogno che si avvera, è un motivo di orgoglio grandissimo vedere il mio nome accostato a leggende come Javier, Giacinto e Beppe: loro sono la storia!", le parole di Materazzi.

"Con i tifosi dell'Inter ho sempre avuto un rapporto speciale: per loro sono sempre stato un esempio e loro lo sono stati per me. Per gli interisti la cosa più importante è l'attaccamento alla maglia: io non sono nato interista, ma di sicuro morirò interista! Perché è un privilegio e un onore".

"La cosa che mi rende più orgoglioso della mia carriera è quella di essere diventato campione del mondo da interista. E poi quella di avere il primato unico di essere stato l'unico nella storia nerazzurra, fino a oggi, a essere diventato campione del mondo sia con la nazionale che con l'Inter".

INTER HALL OF FAME: L'ALBO D'ORO

Edizione 2018: Walter Zenga; Javier Zanetti; Lothar Matthäus; Ronaldo.

Edizione 2019: Francesco Toldo; Giacinto Facchetti; Dejan Stankovic; Giuseppe Meazza.

Edizione 2020: Julio Cesar; Giuseppe Bergomi; Esteban Cambiasso; Diego Milito.

Edizione 2021: Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi.

Ascolta la puntata di INTER HALL OF FAME - TRE PARTITE, UNA LEGGENDA, il podcast che racconta, attraverso tre partite, le leggende nerazzurre entrate nella Hall of Fame del Club. Un viaggio iniziato con le puntate dedicate a Zenga, Julio Cesar e Toldo che ci ha portato a scoprire il quarto portiere entrato nella storia nerazzurra: Gianluca Pagliuca. Poi Javier Zanetti, Giacinto Facchetti, Beppe Bergomi e quindi l'ultimo difensore che ha fatto il suo ingresso nella Hall of Fame: Marco Materazzi!

