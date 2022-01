Msc Crociere inaugura le vendite di Seascape per la stagione inaugurale ai Caraibi

Mini-crociere alle Bahamas che includono una tappa presso Ocean Cay MSC Marine Reserve

Crociere di 7 notti che includono Cozumel e Costa Maya in Messico, Belize e Ocean Cay



Tutti i membri del Voyagers Club che prenotano una crociera a bordo di MSC Seascape prima del 31 gennaio 2022, beneficeranno del consueto sconto del 5% più un ulteriore riduzione del 5% per le prenotazioni anticipate, oltre a godere di doppi punti Voyagers Club. I membri dal Silver al Diamond avranno anche un credito di bordo di 50€ a persona.



Flessibilità di prenotazione gratuita



Tutti gli ospiti che prenotano prima del 31 marzo 2022 avranno la tranquillità garantita dalla formula prenotazione flessibile – che dà possibilità di riprogrammare gratuitamente la crociera fino a 15 giorni prima della partenza[1].



Maggiori dettagli su MSC Seascape:



Progettata per collegare gli ospiti con il mare:



Le navi Seaside EVO sono un'evoluzione dell'innovativa e popolare classe Seaside con nuove caratteristiche, spazi ed esperienze emozionanti per gli ospiti. MSC Seascape rende omaggio alla bellezza dell'oceano con un design innovativo che consente agli ospiti di poter godere di una vista mozzafiato sul mare.



Come per la gemella MSC Seashore, il 65% degli spazi pubblici di MSC Seascape è stato completamente reimmaginato, portando l'esperienza degli ospiti ad un livello successivo e offrendo la possibilità di vivere il mare come mai prima d’ora:



2.270 cabine con 12 diversi tipologie di comfort e suite con balcone, comprese le ambite suite di poppa

11 punti di ristoro, 19 bar e lounge con possibilità per mangiare e bere all'aperto

6 piscine, tra cui una splendida piscina infinity di poppa con un'incredibile vista sull'oceano

L'MSC Yacht Club più grande e lussuoso della flotta MSC Crociere, che offre circa 3.000 mq di spazio con ampie viste sull'oceano dai ponti di prua della nave

Un'ampia promenade sul lungomare ancora più vicina all'acqua, che si estende per quasi 540 metri

Uno spettacolare Ponte dei Sospiri con pavimento in vetro sul ponte 16 con una vista unica sull'oceano



Tecnologia ambientale a prova di futuro:



Le tecnologie ambientali di MSC Seascape includono sistemi di riduzione catalitica selettiva su ciascuno dei quattro motori Wartsila 14V 46F per ridurre le emissioni di ossido di azoto fino al 90% convertendo il gas in azoto innocuo e acqua. Il sistema ibrido di pulizia dei gas di scarico della nave elimina il 98% di ossido di zolfo dalle emissioni.



La nave è dotata dei migliori sistemi di trattamento delle acque reflue con standard di purificazione superiori alla maggior parte degli impianti di trattamento delle acque reflue sulla terraferma ed è anche dotata di sistemi avanzati di gestione dei rifiuti, sistemi di trattamento delle acque di zavorra approvati dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, sistemi di ultima tecnologia per la prevenzione degli scarichi di olio dai locali macchine e vari miglioramenti efficaci di efficienza energetica - dai sistemi di recupero del calore all'illuminazione a LED in grado di risparmiare energia.



La nave sarà dotata di un sistema di gestione del rumore irradiato sott'acqua per ridurre e isolare i potenziali effetti sui mammiferi marini.

GINEVRA - MSC Crociere ha aperto le vendite per MSC Seascape, la seconda nave di nuova generazione Seaside EVO attualmente in costruzione presso gli stabilimenti Fincantieri in Italia che sarà consegnata a fine novembre 2022. La nave salperà da Miami a partire da dicembre 2022 per effettuare la sua stagione inaugurale ai Caraibi e arricchirà ulteriormente la già ampia offerta per gli ospiti di MSC Crociere in questa popolare regione.Caraibi orientali: con scali a Ocean Cay MSC Marine Reserve e Nassau alle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica DominicanaCaraibi occidentali: con tappe a Ocean Cay MSC Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town nelle Isole Cayman e Ocho Rios in GiamaicaÈ possibile prenotare anche la vacanza a bordo di altre due navi della flotta che partiranno dagli Stati Uniti con itinerari ai Caraibi in inverno: MSC Divina e MSC Meraviglia. La prima farà base a PortMiami con un nuovo programma di partenze di venerdì o lunedì tra cui:10 notti in Giamaica, Colombia, Panama e Costa RicaMinicrociere di 3 o 4 notti alle Bahamas con scalo a Nassau e pernottamento alla Riserva Marina Ocean Cay MSCCrociere di 7 notti in Belize, Honduras, Messico e Ocean CayMSC Meraviglia, invece, avrà come homeport Port Canaveral. Il nuovo porto vicino a Orlando, in Florida, rientra nei piani di espansione di MSC Crociere in questa regione. Da ottobre 2022 MSC Meraviglia alternerà: