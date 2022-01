Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza: al via la consultazione pubblica per l'aggiornamento

BARI - Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Bari rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione, l’ avviso pubblico per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/24.L’aggiornamento del Piano prevede forme di consultazione di soggetti portatori di interessi, interni ed esterni all’ente, al fine di predisporre una strategia più efficace e trasparente di prevenzione del fenomeno della corruzione.I cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini professionali e imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Bari sono invitati a far pervenire entro il 28 febbraio eventuali proposte e osservazioni relative ai contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/24.Proposte e osservazioni possono essere inviate utilizzando l’ apposito modulo all’indirizzo staff.controlli.interni@comune.bari.it , o con consegna diretta presso l’URP, Ufficio Relazioni con il Pubblico in via Roberto da Bari 1, o tramite posta all’indirizzo URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Roberto da Bari 1, 70122 - Bari.