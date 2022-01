Puglia: Capone alla cerimonia passaggio di consegne al comando scuole dell’Aeronautica militare

BARI - Si è svolta stamattina la cerimonia di avvicendamento al Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari tra il Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, uscente, e il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, subentrante. La cerimonia è stata presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti.“A nome dell’intero Consiglio regionale - ha commentato la Presidente Capone - un sentito grazie al comandante uscente, il Generale Aurelio Colagrande, per il grande lavoro svolto e per le parole che anche oggi ha voluto usare per congedarsi da questo importante ruolo: ‘Lavorare con i giovani e per i giovani è coinvolgente e contagioso’ ha detto. Ne siamo convinti, i giovani sono certamente il nostro migliore investimento, ma hanno bisogno di una guida, di qualcuno, come il Generale Colagrande, che con la sua competenza e la sua quotidiana e instancabile dedizione li aiuti a volare sempre più in alto. Siamo certi che il nuovo comandante, il Generale Silvano Frigerio, saprà valorizzare il grande lavoro svolto dando il suo ulteriore importantissimo contributo. Il comando delle scuole è un pilastro fondamentale dell’Aeronautica militare, il lavoro puntuale delle scuole di addestramento al volo è indispensabile e prezioso per chi vuole intraprendere questa carriera, onorando i propri sogni e il nostro Paese. La Puglia, l’Italia e la nostra Europa hanno bisogno di queste forze”.“Infine - ha concluso la Presidente - un grazie di cuore al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il Generale Luca Goretti, per aver speso parole meravigliose sulla nostra regione. Siamo onorati della sua attenzione e del suo apprezzamento”.