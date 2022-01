Puglia, elisuperficie della Protezione civile regionale: precisazione di Lopane

BARI - Il dirigente della Sezione Protezione civile Nicola Lopane, con riferimento alle notizie stampa circa l'elisuperficie della Protezione Civile regionale "mai utilizzata", dopo una relazione fatta dall’Ufficio, precisa quanto segue:“Il progetto dell'elisuperficie della Protezione Civile presso la sede della PC regionale nasce dall'esigenza strategica di avere a dotazione del Centro Operativo Regionale di PC una elisuperficie, omologata anche per i voli notturni, utilizzabile dagli elicotteri impiegati in attività di emergenza, SAR ed elisoccorso, di immediata utilizzabilità h24 utilizzabile non solo come base di elisoccorso ma anche per tutte quelle attività che richiedono il trasferimento rapido di personale, materiali ed attrezzature sugli scenari emergenziali anche da parte di altri enti che svolgono attività di soccorso con velivoli ad ala rotante (FF.OO., FF.AA., VV.F., C.P., A.M., M.M., altri Enti).L'esperienza del terremoto in Albania ed i trasferimenti di pazienti Covid tra le Regioni attivati tramite la CROSS (Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario - Cfr. Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri DPC 24.06.2016) sono solo alcuni esempi che dimostrano la necessità di avere una elisuperficie con tali caratteristiche.Sul territorio di Bari le uniche strutture utilizzabili al momento sono:1) Aeroporto Civile di Bari i cui tempi non sono compatibili con esigenze emergenziali ed il cui accesso richiede procedure non immediate anche in funzione del traffico civile;2) Elisuperficie del Policlinico di Bari che è limitato ai soli velivoli con peso al decollo inferiore a 4.000Kg, cioè impossibile da utilizzare per quasi tutti gli elicotteri che fanno elisoccorso, SAR ed il soccorso in genere. Inoltre su quella elisuperficie non è possibile imbarcare ad esempio materiali se non personale sanitario e barelle per trasferimento di feriti in quanto l'elisuperficie è situata sul tetto di un edificio nel comprensorio del Policlinico.Ciò premesso, i lavori sono terminati da qualche mese e si sta procedendo alla raccolta delle certificazioni degli impianti e della documentazione da inviare ad ENAC.L'elisuperficie non è utilizzabile finchè ENAC non emette eventuali prescrizioni ovvero l'autorizzazione all'utilizzo.Tale procedura richiede da parte di ENAC l'analisi della documentazione, la verifica della rispondenza alle normative aeronautiche ed alle circolari e altre norme specifiche ENAC per la realizzazione delle elisuperfici ivi comprese le caratteristiche della categoria di utilizzo prevista.Espletata tale procedura ENAC emette eventuali prescrizioni ovvero l'autorizzazione all'utilizzo dell'elisuperficie secondo il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 01.02.2006 e succ. modifiche e integrazioni.