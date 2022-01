Moda: all'ISA Fashion Group il Premio Industria Felix '21

BARI - L’ISA (Industria Specchia Abbigliamento) Fashion Group comunica che ha ricevuto il “Premio Industria Felix – III Edizione L’Industria turistica pugliese che compete”, assegnato dal trimestrale di economia e finanza “Industria Felix Magazine”, pubblicazione trimestrale in supplemento gratuito con “Il Sole 24 Ore”, l’azienda, dopo l’attenta analisi del suo bilancio, è risultata tra le 80 imprese pugliesi, che, nonostante la pandemia, hanno registrato un rating di solvibilità o sicurezza finanziaria, nei seguenti settori, che insieme compongono l’“industria turistica”: agroalimentare, comunicazione, cultura, informazione, intrattenimento, moda, ristorazione, turismo e vitivinicoltura.Il periodico, dopo aver estratto un algoritmo di competitività rispetto ai bilanci preCovid, ha inteso premiare solo le aziende ritenute solvibili o sicure rispetto al CERVED Group Score Impact, un indicatore di affidabilità finanziario che ha tenuto conto degli effetti della pandemia sui vari settori.Insieme all’ISA Fashion Group, dopo la valutazione di 5800 bilanci, sono state venti le aziende pugliesi “virtuose” del solo settore “Moda”, di cui dodici ubicate in provincia di Lecce, premiate con un riconoscimento che pone in evidenza la creatività, l’abnegazione e la risolutezza di chiunque abbia con la propria capacità realizzato un'attività aziendale capace di ottenere risultati considerevoli e fruttuosi (significato dell'aggettivo “felix") nell’ambito del benessere sociale e del progresso economico. Nella provincia di Lecce si è registrato il migliore incremento nei ricavi per il settore “Moda” con un + 22,5% e 510,6 milioni, risultato confermato in valore assoluto del fatturato dove domina insieme al turismo.ISA Fashion Group, leader da 40 anni nel settore della sartoria, affianca alla tecnologia e alla ricerca, l’abilità della manualità del lavoro artigianale di maestranze salentine, da sempre riconosciute per una produzione di elevata qualità e originalità, inoltre, a seguito di considerevoli investimenti in attrezzature tecnologicamente avanzate, negli ultimi anni, ha portato l’azienda salentina a collaborare con il noto Gruppo Barbetta di Nardò.Dimostrando che il prestigioso riconoscimento ottenuto è anche dovuto alla collaborazione e impegno delle sue dipendenti, malgrado il lungo periodo di difficoltà causato dal Covid-19, di problemi economici e produttivi, l’azienda salentina ha ritenuto di premiare ciascuna delle 35 sarte con dei buoni benzina, dal valore totale di €500,00, consegnati a sorpresa, in occasione della Festa aziendale di Natale, quando le dipendenti hanno trovato 35 bustine appese ai rami dell’albero addobbato.ISA Fashion Group è una start-up nata nel 2016 dalla passione, bravura e dedizione di Patrizia COSI,nel1997 si diploma come tecnico dell'abbigliamento e della moda presso l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore di Tricase iniziando, fin da subito, a lavorare per brand di fama internazionali conseguendo risultati eccellenti, affiancata dal marito Paride Zippo, in possesso di un bagaglio di esperienza quarantennale, iniziata alla fine degli anni settanta, quando decise di affiancare il compianto zio Donato Lucatelli, intraprendendo l'attività sartoriale e, grazie all'applicazione e alla tenacia, lo hanno portato in pochi anni ad avere un'azienda competitiva nel settore.