ROMA - Finite le votazioni in Aula a Montecitorio, è terminato lo spoglio che ha rieletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'ormai atteso incarico bis."L'asse giallo-nero-verde? Attenti a non confondere i cittadini con questi effetti cromatici! Ma insomma non diciamo o rincorriamo le fesserie che vengono declamate a destra e sinistra: vi dico che i nomi su cui abbiamo trattato sono stati condivisi da Pd e Leu ed io ho avuto l'incarico di negoziare con il centrodestra". Cosi' il Presidente M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa.