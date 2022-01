San Severo, Barone: “Il 9 febbraio si insedierà il tavolo permanente per dar vita a iniziative di prevenzione e sensibilizzazione”

SAN SEVERO (FG) - Si insedierà mercoledì 9 febbraio alle ore 16 a San Severo il tavolo permanente annunciato nei giorni scorsi dall’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone, e dall’assessora alle politiche sociali di San Severo, Simona Venditti. Al tavolo prenderanno parte, oltre alle due assessore, la diocesi e la pastorale giovanile, il Terzo Settore, la Asl di Foggia e l'ufficio scolastico provinciale.“L’escalation di violenza in città - dichiara l’assessore Barone - può essere fermata solo con un lavoro in sinergia da parte di tutti gli attori interessati. Dobbiamo dare vita a iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, in cui fare capire l'importanza della legalità e il No chiaro e netto della comunità alla criminalità organizzata. Non si può andare avanti in questo modo e non possiamo limitarci alla solidarietà alle vittime: servono azioni concrete, per questo d’intesa con l’assessora Venditti abbiamo voluto che al tavolo fossero presenti tutte le realtà in prima linea sul territorio”.