Serie C: il Bari acquista Raffaele Maiello dal Frosinone

(via Ssc Bari fb) FRANCESCO LOIACONO - La Ssc Bari ha comunicato di avere acquistato il centrocampista Raffaele Maiello di 30 anni in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B dal Fosinone. Maiello ha firmato fino al 30 Giugno 2022 ed è a disposizione del tecnico dei biancorossi Michele

Mignani già dalla partita di domani alle 14,30 in trasferta con la Paganese del Girone C di Serie C.

Maiello nelle ultime 5 stagioni ha giocato 165 partite e ha realizzato 6 gol col Frosinone. Maiello è stato acquistato dal direttore sportivo Ciro Polito per rinforzare il Bari. Ha scelto la maglia numero 17,