Serie A: 9 positivi nella Salernitana, a rischio rinvio il derby a Napoli

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino oggi ha dichiarato: “Allo stato attuale è difficile che Napoli-Salernitana si giochi. I positivi sono nella lista principale presentata dalla Salernitana alla Lega Calcio di Serie A e alla Federcalcio”.

Napoli-Salernitana, derby campano di Domenica 23 Gennaio alle 15 in Serie A è a rischio rinvio per il Covid. Nella Salernitana 9 calciatori sono risultati positivi. Non sono stati comunicati i nomi per la tutela della privacy. I calciatori sono stati posti in isolamento domiciliare. L’Asl di Salerno potrebbe impedire la partenza della Salernitana per Napoli.