Serie A: accolti i ricorsi della Lega per i match di Torino, Udinese e Salernitana del 9 Gennaio rinviati per Covid

Torino-Fiorentina si dovrebbe giocare Lunedì 11 Gennaio alle 18,30 o alle 20,45. Verona-Salernitana si dovrebbe disputare Domenica 9 Gennaio alle 20,45. Udinese-Atalanta di Domenica 9 Gennaio alle 16,30 è in dubbio perché ci sono 3 calciatori positivi nell’Atalanta.





Non si giocherà Domenica 9 Gennaio alle 14,30 Cagliari-Bologna perché 8 calciatori del Bologna sono ancora positivi e rimangono in quarantena. Il Consiglio di Lega di Serie A per le partite di Domenica 16 e 23 Gennaio ha ridotto a 5000 il numero di spettatori per evitare l’aumento dei contagi per il Covid.

Respinto il ricorso dal Tar dell’Emilia per la gara del Bologna. I calciatori del Torino dell’Udinese e della Salernitana sono risultati negativi al Covid dopo i tamponi di oggi e la loro quarantena è stata annullata dal Tar.