Serie B: il Lecce vince 2-1 al Via del Mare col Vicenza ed è primo

Nel secondo tempo al 42’ il Vicenza accorcia le distanze con Meggiorini, conclusione rasoterra. Successo importante per il Lecce. E’ primo con 40 punti,+ 1 sul Pisa secondo a 39 punti e+2 sul Brescia terzo con 38 punti.

Nel recupero della diciottesima giornata di Serie B il Lecce vince 2-1 al “Via del Mare” col Vicenza. Nel primo tempo al 28’ i salentini passano in vantaggio con Listkowski, conclusione da breve distanza su passaggio di Coda. Primo gol in questo campionato per l’attaccante polacco. Al 38’ raddoppia Coda, tocco a porta vuota. Nona rete per la punta del Lecce.