(via Ssc Bari)

L’ aumento di contagi per il Covid non ha risparmiato nemmeno il Bari nel Girone C di Serie C. La SSC Bari ha comunicato che a seguito dei tamponi effettuati ieri sono risultati positivi 5 tesserati, 4 calcatori e un componente dello staff tecnico. I nomi non sono stati comunicati dalla società biancorossa.

I calciatori positivi e il componente dello staff tecnico contagiato dal Covid sono stati posti subito in isolamento a casa. I 4 calciatori positivi potranno riprendere ad allenarsi quando risulteranno negativi. Una situazione questa molto preoccupante per il calcio.