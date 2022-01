Serie C: nel Monopoli 2 positivi al Covid

- Nel Girone C di Serie C nel Monopoli 2 calciatori sono risultati positivi al Covid. Sono in isolamento domiciliare. Nella Vibonese 6 calciatori positivi. Nella Paganese 2 calciatori positivi. Nel Girone A nel Mantova 2 calciatori positivi. Nella Feralpi Salò 6 calciatori positivi. Nel Girone B nell’Ancona Matelica 2 calciatori positivi. Nella Fermana un calciatore positivo. Nel Modena 2 calciatori positivi. Una situazione sempre più preoccupante per le squadre di Serie C.