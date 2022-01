Serie C: troppi contagi, rinviata la 22ma giornata

(pixabay) FRANCESCO LOIACONO - La ventiduesima giornata di Serie C che si doveva giocare Domenica 16 Gennaio è stata rinviata per il Covid. Sarà recuperata Mercoledì 23 Febbraio. Lo ha deciso il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli per l’aumento dei casi di positività al Covid in Serie C.

Ogni giorno ci sono in media quasi 250 contagi con numerosi calciatori positivi nei Gironi A B e C di Serie C. Ghirelli ha preferito non fare disputare le partite il 16 Gennaio dopo avere ascoltato il Consiglio Direttivo di Lega Pro e il consulente medico scientifico. Bari-Picerno del 16 Gennaio sarà recuperata Martedì 22 Febbraio alle 21.