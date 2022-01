Serie A: pareggio fra Atalanta e Inter

(via Inter fb)





La sfida è avvincente, entrambe cercano la vittoria sapendo di poter guadagnare punti utili per l'alta classifica. Alle trame interiste tessute da Brozovic e dall'intelligenza tattica di Dzeko le verticalizzazioni atalantine obbligano Bastoni, Skriniar e D'Ambrosio agli straordinari. La prima frazione di gioco è equilibrata, solo Sanchez impegna Musso.





Nel secondo i colpi verso le porte avversarie non mancano. Dzeko è impreciso di testa, Musso respinge sul bosniaco. Prima del salvataggio di Pezzella che anticipa Darmian a porta sguarnita, Handanovic devia in due occasioni due tiri di Pessina. Poco alla volta Inzaghi schiera Vidal e Lautaro, anche se Muriel negli spazi aperti crea minacce e offre assist deliziosi.





Il risultato potrebbe cambiare da un momento all'altro e serve l'abilità di Handanovic per garantire la parità. Il portiere toglie la gioia del gol a Pasalic e Muriel. Verso il finale a sfiorare la rete è D'ambrosio che per un soffio darebbe i tre punti all'Inter, dopo Barella è impreciso. Un pari giusto, spettacolare di cui il Milan potrebbe approfittarsene.

- Finisce a reti inviolate tra Atalanta e Inter il posticipo domenicale. I vincitori della Supercoppa Italiana vengono bloccati al Gewiss stadium dai nerazzurri di Bergamo. Inzaghi e Gasperini sono allenatori abili a far giocare un ottimo calcio alle loro squadra e in campo si vede. In campo non ci sono Zapata, Ilicic da una parte Lautaro è in panchina dall'altra.